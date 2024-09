Atlético-MG x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelas quartas da Copa do Brasil

Do outro lado, o Atlético-MG de Gabriel Milito tenta manter o bom retrospecto em casa na Copa do Brasil. O Galo ostenta uma série de 15 jogos de invencibilidade jogando em seus domínios pelo torneio. Ao todo, são 13 vitórias e dois empates.

Para conseguir a classificação, Milito também conta com o retorno de jogadores que serviram suas seleções na Data Fifa. Guilherme Arana (Brasil), Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile) reforçam o Atlético-MG.

O goleiro Everson e o atacante Paulinho treinaram normalmente com o grupo nos últimos dias e devem começar jogando. Os meias Alisson e Zaracho seguem no DM e desfalcam o Galo.

Diferentemente do São Paulo, o Atlético-MG vem de duas vitórias seguidas na temporada. Além do triunfo na ida das quartas da Copa do Brasil, a equipe mineira venceu o Grêmio de virada por 3 a 2, na Arena do Grêmio, no último dia 1.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO