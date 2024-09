Zubeldía organiza treino coletivo e experimenta variações no São Paulo para pegar o Atlético-MG

Nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo realizou o penúltimo treino antes do duelo contra o Atlético-MG. A partida, válida pela volta das quartas de final, acontece nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena MRV.

O treinador Luis Zubeldía trabalhou diferentes variações. Boa parte do elenco sub-20 do Tricolor também participou do treino, no qual o comandante optou por realizar duas atividades de 11 contra 11 em dois campos diferentes do CT.