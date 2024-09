Sem Coutinho, Vasco desembarca em Curitiba para decisão contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira, a delegação do Vasco desembarcou em Curitiba para enfrentar o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela segunda partida das quartas de finais da Copa do Brasil. Coutinho, que não esteve entre os 24 relacionados, desfalca o Cruzmaltino da decisão na Ligga Arena.

Ainda no Rio de Janeiro, a equipe carioca finalizou a preparação para enfrentar o Furacão. Com um gol de vantagem no agregado (2 a 1 na ida), o Vasco precisa de apenas um empate para carimbar seu passaporte às semifinais do torneio. Caso seja superado pela diferença mínima, a classificação será decidida nos pênaltis.

O meio-campista Philippe Coutinho foi preservado por conta de questões físicas. Isso porque o atleta se recuperou há duas semanas de uma lesão no joelho, sofrida no dia três de agosto, contra o Red Bull Bragantino, mas ainda não atuou por ter sido diagnosticado com Covid-19.