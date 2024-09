Rômulo comenta adaptação no Palmeiras e destaca resiliência do grupo: "Mente forte"

Eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, o Palmeiras figura na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. Rômulo, meio-campista do Verdão, concedeu entrevista ao clube na tarde desta terça-feira e falou sobre a resiliência do grupo após a sequência de resultados negativos nas copas.

"É muito importante o nosso time ter essa resiliência, continuar forte independentemente do que aconteça na sequência do ano. Eu acho que o nosso clube é muito família, muito guerreiro, então a gente tem que sempre manter a cabeça tranquila, a mente muito forte, para continuar fazendo o nosso melhor a cada jogo e a cada treino. E agora é focar no que temos pelo resto do ano e continuar com essa cabeça firme e forte, continuar trabalhando na sequência do campeonato", começou Rômulo.

Contratado após o Campeonato Paulista desta temporada, o meio-campista realizou dez partidas com o Alviverde e distribuiu uma assistência no período. Rômulo, assim, lamentou a lesão no começo de sua trajetória pelo Palmeiras, mas ressaltou o acolhimento que recebeu.