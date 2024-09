Reforço do Vasco, Maxime Dominguez comenta suas características: "Sou tecnicamente bom"

Maxime Dominguez ainda contou como foi o primeiro contato com as duas grandes estrelas do Vasco: Philippe Coutinho e o francês Payet. Ele também falou dos grandes ídolos vascaínos.

"Falei muito em francês com Payet. E também com Coutinho. São gente boa e jogadores de classe mundial. O contato foi muito fácil", falou.

"É um grande clube (o Vasco). Primeiro campeão do continente. Grandes jogadores, como Romário, Edmundo, a lenda Roberto Dinamite. A torcida do Vasco é incrível. Desde o primeiro dia, vi um monte de vídeos e gostei muito, de verdade. É muito importante para os jogadores ter o apoio da torcida, gosto muito", acrescentou.

O suiço não estará à disposição do treinador Rafael Paiva para o jogo desta quarta-feira, contra o Athletico-PR. Com isso, Maxime Dominguez deve fazer sua estreia pelo Vasco no próximo domingo, no clássico diante do Flamengo.