Reforço do Corinthians, Depay embarca para o Brasil: 'Indo para casa'

O holandês Memphis Depay, novo reforço do Corinthians, registrou no Instagram seu embarque para o Brasil na tarde desta terça-feira (10). Na legenda da publicação, o atleta escreveu "indo para casa", com emojis de coração nas cores preto e branco.

A expectativa é que Depay desembarque no aeroporto de Guarulhos por volta das 5h (de Brasília) de quarta-feira. Torcedores e imprensa devem recepcionar o astro holandês, que pela primeira vez vai defender uma equipe da América do Sul.