Pulisic marca, mas EUA sofrem empate contra Nova Zelândia em amistoso

Os Estados Unidos retornam aos gramados no dia 12 de outubro (quinta-feira), diante do Panamá, novamente em partida amistosa. A bola rola às 22h (de Brasília), no Q2 Stadium. Dois dias antes, a Nova Zelândia encara o Taiti no VFF Freshwater Stadium, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.