Palmeiras divulga informações dos ingressos para duelo contra o Criciúma pelo Brasileirão; veja valores

O Palmeiras divulgou, nesta terça-feira, informações sobre a venda de ingressos para a partida diante do Criciúma. O duelo, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para o domingo (15), a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

A comercialização das entradas começará nesta quarta-feira, a partir das 12h, com exclusividade para sócios do clube, além de donos de cadeiras cativas. Os bilhetes podem ser adquiridos através do site www.ingressospalmeiras.com.br.

Já a venda para o público geral terá início na sexta-feira, às 10h. Os valores variam entre R$ 130 e R$ 250. Sócios têm descontos na compra das entradas.