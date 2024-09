Marquinhos diz que a Seleção ainda está tentando se encaixar e admite falta de confiança após derrota

O Brasil foi derrotado pelo Paraguai, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, em duelo da oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Diego Gómez fez o único gol do jogo disputado no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Zagueiro da Seleção Brasileira, Marquinhos avaliou a partida e citou falta de confiança do elenco.

"Infelizmente é um momento com algumas oscilações, entre ganhar jogos e performances. Estamos em um momento de tentar se encaixar tentar se encontrar. Muitas peças sendo mexidas, o professor ainda está tentando encontrar a melhor forma de jogar e isso reflete no resultado. Muitos jogadores novos também. Creio que é um momento em que a confiança não está com a gente. Temos que buscar isso, foi o que frisamos no último jogo, mas hoje não conseguimos. Sabemos o quanto é difícil as Eliminatórias. É um momento difícil, mas é saber digerir essa derrota e o momento que a gente vive. Estamos em momento de transição em que não estamos com a confiança que o Brasil sempre teve. Vamos buscar com trabalho. Não adianta falar muito agora porque qualquer coisa vai ser desculpa, palavras em vão. Creio que com trabalho, dentro de campo, ganhar os jogos é a melhor resposta", disse ao SporTV.

Essa foi a primeira derrota da Seleção sob o comando do técnico Dorival Júnior. Ao todo, são dez jogos, quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. A equipe fecha essa data Fifa devendo desempenho, com uma vitória sobre o Equador e com derrota para o Paraguai.