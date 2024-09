Ex-Corinthians, Gamarra crê em sucesso de Depay e permanência na Série A

"Com certeza vai dar certo. (Depay) é um jogador experiente, um jogador que vem para resolver. Não é um daqueles jogadores que são uma aposta, que você não sabe se vai vingar ou não. Sabemos que é um grande jogador, um grande finalizador. Acho que com isso o Corinthians pode se safar (do rebaixamento). Não está fácil. E não sei da onde vai sair o dinheiro para pagar, mas o Corinthians contratou (risos)", declarou.

Gamarra ainda foi questionado mais uma vez se o clube do Parque São Jorge cairia, mas foi firme em sua posição: "(O Corinthians) não cai. De jeito nenhum. 'No Baja' (não cai)", disse o ídolo alvinegro.

Após assinar contrato com o Corinthians nesta segunda-feira, Memphis deve chegar ao Brasil na manhã de quarta-feira. A tendência é que ela já tenha seu primeiro contato com a Fiel Torcida no duelo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Juventude, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Memphis só poderá estrear pelo Timão quando for devidamente inscrito nas competições. O prazo para a disputa da Copa Sul-Americana se encerra nesta sexta-feira (13), enquanto o do Campeonato Brasileiro acaba no dia 20 deste mês. Na Copa do Brasil, só poderá ser registrado caso a equipe paulista avance às semifinais.

Possivelmente com Memphis Depay nas arquibancadas, o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira para decidir sua vida na Copa do Brasil. O Timão precisa vencer o Juventude por dois gols de diferença, já que perdeu o duelo de ida no Alfredo Jaconi por 2 a 1.