Endrick será titular na Seleção Brasileira em duelo contra o Paraguai pelas Eliminatórias; veja time

A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Paraguai, nesta terça-feira, em duelo válido pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Dorival Júnior fez uma mudança em relação ao time que venceu o Equador, e vai a campo com Endrick titular.

Luiz Henrique, do Botafogo, que começou o último compromisso entre os titulares, fica no banco de reservas. Brasil e Paraguai se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Dessa forma, o Brasil vai a campo com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vini Jr.