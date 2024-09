Cruzeiro x São Paulo: mais de 30 mil ingressos vendidos para jogo no Mineirão

O Cruzeiro divulgou na manhã desta quarta-feira que já foram vendidos mais de 30 mil ingressos para o duelo contra o São Paulo. O confronto acontece às 18h30 do domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Será um jogo importantíssimo em relação à briga pelas principais posições do torneio nacional. Cruzeiro e São Paulo somam 41 pontos e tentam se aproximar do G4 da classificação.