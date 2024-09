Cristiano Ronaldo revela segredo do Real Madrid na Champions League: "Não desiste"

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo revelou o segredo do Real Madrid, que é o maior vencedor da Champions League, com 15 títulos. Em seu canal no Youtube, o português ainda contou o que espera do clube espanhol para esta temporada.

"O Real Madrid é o tipo de time que não desiste sob pressão. As pessoas dizem que têm sorte na Liga dos Campeões, mas é sorte e inteligência. Eles estão preparados para esses momentos. O Santiago Bernabéu tem essa aura diferente. A energia é diferente quando os grandes times vão para lá", disse.

"O Real Madrid é o melhor clube da história do futebol. Agora, se você diz que Madrid vai melhorar ou não, não sabemos. O Mbappé está lá agora, acho que o Madrid continuará forte, mas não sei se será melhor que no ano passado. Só Deus sabe. Eles têm jogadores fantásticos e uma equipe. Acho que eles serão um dos melhores do mundo", acrescentou.