Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo conhecem grupos da Copinha feminina 2024

Nesta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou o sorteio da segunda edição da Copinha Feminina, no Estádio do Pacaembu, rebatizado como Mercado Live Arena Pacaembu. Em 2024, a competição contará com a participação de 20 equipes, um aumento em relação ao primeiro torneio, que teve 16.

Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos estão entre os integrantes da competição. O Timão está no Grupo A e enfrentará Centro Olímpico, Cruzeiro e Fortaleza.

Já o Tricolor terá pela frente no Grupo E: Red Bull Bragantino, Internacional e Vila Nova. O Peixe, por sua vez, encontrará Fluminense, América-MG e Sport no Grupo B.