Com gol de Son, Coreia do Sul bate Omã e conquista primeira vitória na terceira fase das Eliminatórias

A Coreia do Sul visitou o Omã, nesta terça-feira, pela segunda rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. No Estádio Sultan Qaboos, os sul-coreanos venceram por 3 a 1, com gols de Hee-Chan Hwang, Heung-min Son e Min-kyu Joo. Seung-hyun Jung, contra, descontou.

Com a vitória, a Coreia do Sul assumiu a 2ª posição do grupo B, com quatro pontos. Esse foi o primeiro triunfo dos sul-coreanos na terceira fase das Eliminatórias. Por outro lado, Omã segue sem pontuar e continua na lanterna da chave.

A Coreia do Sul volta a campo no dia 10 de outubro, quinta-feira, às 11 horas (de Brasília), quando visita a Jordânia. Omã recebe o Kuwait no mesmo dia, às 13 horas. As duas partidas são válidas pela terceira rodada da segunda fase das Eliminatórias Asiáticas.