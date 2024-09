Brasil domina Bodyboarding Mundial feminino com três atletas no top cinco

Bicampeã brasileira, Maíra tem 36 anos e está há 20 anos no bodyboarding (14 como profissional). Suas próximas competições serão o Campeonato Pan-Americano, em Punta Rocas, na cidade de Lima, no Peru, de dois a 13 de outubro, e a terceira etapa do Circuito Estadual, no Espírito Santo, na sequência, entre os dias 18 e 20, na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Luna Hardman, 18 anos, conquistou em 2024 o seu segundo título mundial na categoria Pro Junior - campeã, também em 2022. Destaque da nova geração, passa a se dedicar agora somente à categoria Profissional, no top três da temporada. Maylla, 48 anos, comemorou neste mês o terceiro título no Circuito Brasileiro de Bodyboarding, na etapa disputada em Serra, no Espírito Santo (campeã em 1997 e 2017).

As atletas do Espírito Santo somam agora nove títulos mundiais: Neymara Carvalho (2003, 2004, 2007, 2008, 2009) e Maíra Viana (2024), no Profissional; Naara Carolyne (2004), no Amador; e Luna Hardman (2022 e 2024), no Pro Junior.