Braian Aguirre e Clayton Sampaio são apresentados pelo Internacional e projetam duelo pelo Brasileirão

Braian Aguirre, de 24 anos, estava no Lanús e chega com contrato válido até dezembro de 2027. O lateral comentou sobre sua característica e forma física, frente à próxima partida.

"No geral passo muito para o ataque e defendo bem. Creio que assim vou ajudar muito à equipe no que puder. Falei com Roger sobre o que ele queria. Mas não me disse nada sobre jogar a partida [desta quarta], mas se me escolher, vou com tudo", afirmou o argentino.

"Minha condição física está muito bem. Estava treinando bem no Lanús depois de uma lesão. Por isso me sinto muito bem para estar à disposição amanhã com o grupo", concluiu.