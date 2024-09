ASICS é a nova patrocinadora da Corrida Internacional de São Silvestre

"É uma grande satisfação para a organização da Corrida Internacional de São Silvestre receber a ASICS como parceira. Agora temos duas marcas mundiais unidas para entregar uma Prova ainda mais vibrante aos participantes", comenta Erick Castelhero, Diretor da São Silvestre. Ao longo de sua história, a tradicional Corrida reúne atletas de todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, além de representantes de mais de 60 países. Neste ano, serão 37.500 participantes.

A Vega Sports também comemora o acordo entre a São Silvestre e a ASICS. "Criar essa conexão entre a ASICS e a Cásper Líbero preenche um desejo do corredor da São Silvestre em relação à camiseta. E eu acho que supera qualquer expectativa", diz Marcos Yano, CEO da Vega Sports, que enfatiza a chegada do novo patrocinador como uma mudança de padrão. "Trazer a cultura ASICS para a São Silvestre, respeitando suas tradições, é um passo firme no que entendemos ser o nosso papel na profissionalização do esporte".

O percurso da Corrida Internacional de São Silvestre permanece com seus 15 km pelas ruas da Capital paulista, com largada e chegada na Avenida Paulista, passando pela famosa e desafiadora Avenida Brigadeiro Luís Antônio. As vendas começam nesta terça-feira (10) às 14h, pelo site oficial da prova.