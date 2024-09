Corinthians fará apresentação de Memphis Depay na Neo Química Arena

No período de noite, a tendência é que Depay compareça à Neo Química Arena para acompanhar o jogo contra o Juventude, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Depay assinou contrato de dois anos com o Corinthians na última segunda-feira. O executivo de futebol Fabinho Soldado viajou até a Holanda para agilizar questões burocráticas.

O atacante de 30 anos foi registrado no BID da CBF nesta terça e pode fazer sua estreia no próximo sábado, contra o Botafogo. Sua escalação vai depender das avaliações feitas no CT Joaquim Grava.

Memphis Depay rodou por clubes importantes na Europa, como PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. O jogador também é figura importante na seleção holandesa, sendo o segundo maior goleador da história da seleção, e foi titular na última Eurocopa, em julho, época de seu último jogo oficial.

Além do atacante holandês, o Corinthians fechou com o meia peruano André Carrillo após o fechamento da janela de transferências. O jogador de 33 anos foi anunciado nesta terça-feira.