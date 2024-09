Após susto, Ramon Carvalho, da Ponte Preta, sofre concussão, mas já está em casa

Aos nove minutos do segundo tempo, Ramon Carvalho bateu cabeça com o zagueiro Bruno Leonardo, da Chapecoense. O meia acabou levando a pior e sofreu um corte na região do supercílio, além de aparentar ter ficado desorientado.

O jogador acabou sendo substituído, após ser atendido em campo.

A partida terminou com vitória da Chapecoense, por 2 a 0. Essa foi a sexta partida seguida sem vitória da Ponte Preta na Série B. A equipe ocupa a 14ª posição, com 29 pontos, apenas quatro acima da zona do rebaixamento. A Chape é a 18ª colocada, com 25 tentos.

A Ponte Preta volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Ituano, pela 26ª rodada da Série B, no Moisés Lucarelli.