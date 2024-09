Após jogo com o Brusque, Santos assume o posto de melhor defesa da Série B

Além de ter a melhor defesa da competição, o Santos é o segundo melhor ataque. Durante as 25 rodadas, o Peixe cravou 37 gols e só fica atrás do Ceará, que fez 39 tentos. Desse modo, o Alvinegro Praiano tem o melhor saldo de gols da Segundona, com 19. A critério de comparação, a segunda equipe com melhor saldo é o América-MG, com dez.

Em busca de manter a boa fase defensiva, o Santos volta aos gramados no domingo (15) para enfrentar o América-MG, na Vila Belmiro. A partida que começa às 16h (de Brasília) é válida pela 26º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.