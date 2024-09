Alex Telles explica escolha pelo Botafogo e diz ainda sonhar com vaga na Seleção Brasileira

Vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Alex Telles foi contratado pelo Botafogo para a sequência desta temporada. O lateral foi apresentado à imprensa nesta terça-feira e revelou o motivo pelo qual escolheu o Fogão em sua volta ao futebol brasileiro. Além disso, o jogador de 31 anos falou sobre a importância de John Textor na negociação.

"Queria vir pela grandeza do clube, quem conhece de futebol sabe. Sobre o John (Textor), a partir do primeiro dia em que eu estava livre no mercado, ele já me ligou. Foi legal ouvir ele, sobre o que ele fez no Botafogo nos últimos dois anos. Ele fez eu me sentir mais ambicioso para estar aqui. Conversei com o Tiquinho, já acompanhava os jogos do Botafogo. Fora que no Al-Nassr tinha todo o staff que já havia passado aqui no clube", disse o atleta.