Alemanha e Holanda encerram a data Fifa com empate na Liga das Nações

Holanda e Alemanha empataram por 2 a 2 nesta terça-feira, em Amsterdã, pela segunda rodada da Liga das Nações. Reinjders e Dumfries marcaram para os donos da casa, enquanto Undav e Kimmich anotaram para os visitantes.

O resultado manteve as duas seleções com quatro pontos, nas primeiras colocações do grupo três, com a Alemanha na ponta pelo saldo de gols. Bósnia e Hungria fecham a chave na terceira e quarta colocações, respectivamente.