Uruguai x Paraguai: veja onde assistir e prováveis escalações da partida pelas Eliminatórias

O Uruguai vive grande fase sob o comando de Marcelo Bielsa. A Celeste enfrenta o Paraguai nesta sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Centenário, com transmissão do Sportv 4.

Os donos da casa estão na vice-liderança das Eliminatórias, com 13 pontos, atrás apenas da Argentina. A Celeste vem de três vitórias seguidas na competição, duas contra Argentina e Brasil.

Bielsa terá desfalques para os jogos desta data Fifa, já que os meias De la Cruz e Arrascaeta, do Flamengo, estão lesionados.