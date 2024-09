Peru x Colômbia: confira onde assistir e prováveis escalações do confronto pelas Eliminatórias

A Colômbia caminha para voltar a disputar uma Copa do Mundo em 2026. Nesta sexta-feira, às 22h30 (de Brasília), os colombianos encaram o Peru, no Estádio Nacional de Lima, com transmissão do Sportv 3.

Os visitantes estão na terceira posição, com 12 pontos. A Colômbia vai em busca de uma vitória para se consolidar entre os líderes das Eliminatórias Sul-Americanas.

A equipe colombiana vem embalada pelo vice-campeonato da Copa América, perdida para a Argentina.