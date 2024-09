Pablo Maia e Alisson voltam quando? Saiba como anda a recuperação da dupla tricolor

Titulares incontestáveis. Peças quase insubstituíveis. Esse era o status de Alisson e Pablo Maia antes de ambos sofrerem graves lesões. A dupla tem se limitado à fisioterapia há algum tempo e, pelo andar da carruagem, tendem a seguir fora dos planos do técnico Luis Zubeldía por um bom tempo.

Pablo Maia foi o primeiro a se lesionar, em abril. O volante sofreu uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda durante o treino da véspera do clássico contra o Palmeiras, no fim de abril. Poucos dias depois, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, cujo prazo para reabilitação inviabilizou seu retorno aos gramados antes do fim da atual temporada.

Alisson, por sua vez, acabou fraturando o tornozelo direito dois meses e meio depois, no duelo com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O volante passou por cirurgia no dia seguinte e, desde então, vem focando no processo de recuperação, também com previsão de volta apenas em 2025.