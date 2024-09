Joia do Santos volta a treinar com elenco principal após período na Seleção e deve reforçar o sub-17

Tratado como uma joia do Santos para o gol, o jovem treina com o time principal desde o início desta temporada. No entanto, ele ainda não ganhou uma oportunidade na equipe comandada por Fábio Carille.

Embora não tenha sido testado pelo treinador, o arqueiro segue trabalhando com o plantel, ao lado do titular Gabriel Brazão e dos reservas Renan e Diógenes. Ele, por exemplo, participou do treino da última quinta-feira. No entanto, a tendência é que o atleta reforce o sub-17 para não perder ritmo de jogo.

"Sigo sempre me dedicando em todas as atividades. Procuro absorver tudo o que o pessoal do profissional e também da base me passa para evoluir", afirmou.

O Peixe lidera o Grupo 23 do Paulistão sub-17, com nove pontos ganhos em três partidas disputadas. O time tem pela frente o Mirassol, em duelo marcado para este sábado, no CT Rei Pelé. João Pedro se colocou à disposição do técnico Fabrício Monte.

"Estou à disposição do treinador. A equipe vem bem na competição e queremos dar continuidade na sequência de vitórias. O grupo sabe que precisa entrar muito focado e não dar espaço", concluiu.