Dupla perde espaço com Ramón Díaz e tem futuro indefinido no Corinthians

O zagueiro Caetano e o meio-campista Guilherme Biro perderam espaço no Corinthians especialmente desde a chegada do técnico Ramón Díaz. A dupla não vem atuando e tem futuro indefinido no clube.

Caetano, por ter contrato apenas até o final do ano, é forte cotado a deixar o clube assim que a temporada acabar. A última vez que o atleta de 25 anos entrou em campo foi no empate por 1 a 1 com o Cuiabá, no final de junho. Desde então, o beque foi relacionado para cinco partidas, sendo a última contra o Criciúma, em meados de julho.

Caetano começou a temporada como titular ao lado de Félix Torres, mas perdeu espaço com a chegada de Gustavo Henrique. Na temporada, o camisa 4 acumula 13 jogos (12 como titular) e duas expulsões contra o São Paulo (uma pelo Paulista e outra pelo Brasileirão).