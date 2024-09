Coutinho deve ser novidade do Vasco para jogo decisivo contra o Athletico-PR

O Vasco pode ter um grande reforço para o jogo decisivo contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Philippe Coutinho treinou com os companheiros nesta quinta-feira e pode pintar entre as novidades da equipe carioca.

Visto como a grande contratação do Vasco nesta janela de transferências, Coutinho ainda não conseguiu engatar uma sequência de jogos por conta de condições físicas e ter sido diagnosticado com covid-19 nas últimas semanas. Inclusive, o meia vem desfalcando o Gigante da Colina há seis jogos.

Sua última aparição foi há mais de um mês, dia 3 de agosto, em jogo contra o RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Anunciado pelo Vasco dia 10 de julho, Coutinho fez apenas quatro partidas pelo Vasco, sem marcar gols ou dar assistências.