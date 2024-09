Caio Paulista sobre má fase do Palmeiras: "Resultado nunca mudou ambiente"

O Palmeiras superou as eliminações recentes na Libertadores e na Copa do Brasil e engatou uma sequência de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Vivendo boa fase na equipe, o lateral esquerdo Caio Paulista destacou a evolução do time após o momento de oscilação e valorizou o ambiente no clube.

"Aqui dentro do Palmeiras, o resultado nunca mudou o ambiente, seja ele bom ou ruim. Isso ajuda muito no nosso desempenho. Nos momentos em que a gente teve que nos abraçar, nos abraçamos, nos cuidamos, trabalhamos mais forte e agora as vitórias estão vindo", disse.

Depois das eliminações, o Palmeiras ficou com o foco 100% no Campeonato Brasileiro. Os comandados pelo técnico Abel Ferreira buscam um feito inédito na história do clube, que é o tricampeonato do torneio. Na última rodada da competição, o Alviverde venceu o Athletico-PR por 2 a 0, na Ligga Arena.