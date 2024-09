Weverton alcança marca de Ademir da Guia em vitórias pelo Palmeiras no Brasileirão

Há sete temporadas no Palmeiras, o goleiro Weverton segue colecionando recordes e marcas importantes vestindo a camisa do Verdão. No último compromisso, o atleta de 36 anos chegou a sua 109ª vitória pelo clube no Campeonato Brasileiro, igualando a marca do ídolo Ademir da Guia.

Com isso, o goleiro passa a ocupar a terceira posição no ranking de palmeirenses mais vitoriosos no Brasileirão, ao lado do Divino. Em segundo lugar da lista está o ex-goleiro Emerson Leão, com 112 triunfos. Liderando essa estatística está o atacante Dudu, que conquistou 129 vitórias na competição de pontos corridos.

Weverton é uma das lideranças do Palmeiras, atualmente comandado pelo técnico Abel Ferreira. Defendendo as cores do Verdão desde 2018, o arqueiro já conquistou 12 títulos, sendo o jogador com mais títulos na história do clube, ao lado de Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira. São três Brasileiros (2018, 2022 e 2023), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).