Torcedores do Corinthians reclamam de troca de camisas com Packers: "Verde?"

Vários torcedores do Corinthians reclamaram da troca de camisas entre o clube e o Green Bay Packers, franquia da NFL que treinou no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira e vai encarar o Philadelphia Eagles amanhã, na Neo Química Arena.

O perfil oficial do Corinthians no Instagram publicou por volta das 17 horas (de Brasília) uma foto de Jaire Alexander, cornerback da equipe norte-americana, segurando a camisa do Timão, enquanto Hugo Souza ficou com a vestimenta dos Packers, que é verde.

Atrás do uniforme do Green Bay, está escrito "Corinthians", o que gerou muita revolta entre os torcedores. A cor verde não é bem vista por muitos corintianos e é um tabu dentro do clube por conta do rival Palmeiras, intitulado como Verdão.