Time Brasil embarca nesta quinta-feira para a disputa da fase final de grupos da Copa Davis

Encerrando a fase de grupos, o Time Brasil BRB joga contra a Bélgica, representada por Zizou Bergs (nº80), Joris De Loore (nº211) Sander Gille (35oº do ranking de duplas da ATP) e Joran Vliegen (nº35).

Esta é a primeira vez que o Brasil disputa a atual fase da Copa do Mundo do Tênis. O caminho até o feito inédito iniciou em fevereiro de 2023, quando a equipe venceu a China, por 4 a 0, pelos playoffs do Grupo Mundial I. Depois foi a vez de bater a Dinamarca, por 3 a 1, com vitória de Thiago Monteiro sobre o então número 4 do mundo, Holger Rune, no país escandinavo.

Já neste ano, os tenistas brasileiros selaram a vaga para as finais contra a Suécia, por 3 a 1, com duas vitórias de Monteiro, além de uma nas duplas, com Rafael Matos e Felipe Meligeni.

Veja datas e horários (de Brasília) dos jogos do Brasil na Copa Davis: