Son passa em branco, e Coreia do Sul fica no empate com a Palestina pelas Eliminatórias Asiáticas

Coreia do Sul e Palestina ficaram no empate em 0 a 0 nesta quinta-feira, em partida válida pela primeira rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo. O atacante Son, do Tottenham, até esteve entre os titulares dos sul-coreanos no Seul World Cup Stadium, mas não evitou o placar igual.

Com o resultado, as equipes alcançaram seu primeiro ponto e lideram provisoriamente o Grupo B da competição. Os outros integrantes do grupo, Iraque, Jordânia, Omã e Kuwait, entram em campo ainda nesta quinta-feira.

O próximo compromisso da Coreia do Sul nas Eliminatórias será na terça-feira, contra a seleção de Omã. No mesmo dia, a Palestina enfrentará a Jordânia, também pela competição asiática.