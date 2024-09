Sinner vence Medvedev e vai às semifinais do US Open pela 1ª vez

O italiano enfrentará nas semifinais o britânico Jack Draper, número 25 da ATP, que vem sendo a grande revelação do torneio masculino ao chegar às primeiras semifinais importantes sem perder um único set.

"Também nos conhecemos muito bem, somos bons amigos fora das quadras. Vai ser difícil, ele jogou de forma incrível", reconheceu Sinner. "Vamos ver o que acontece, agora estou feliz por estar nas semifinais".

O número 1 voltou a agradecer o apoio do público de Nova York, onde desembarcou no meio de um escândalo devido à revelação do seu duplo positivo em março para o clostebol, do qual foi absolvido por ter sido considerado involuntário.