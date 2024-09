Sem Cole Palmer, Chelsea divulga lista de inscritos para a Liga Conferência

Além disso, Palmer foi convocado pela Inglaterra para a disputa da última Eurocopa. Apesar de não ter sido titular em nenhuma das cinco partidas que participou na competição, o meia teve um menor tempo de descanso entre as temporadas e, por isso, foi preservado. O Chelsea terá uma nova chance de inscrever o jogador no torneio em janeiro.

Nesta edição do Campeonato Inglês, Palmer marcou um gol e deu quatro assistências em três jogos. O próximo compromisso do Chelsea é no dia 14 de setembro, sábado, contra o Bournemouth, às 16h (de Brasília), no Vitality Stadium, pela Premier League.

Veja a lista de inscritos do Chelsea para a Liga Conferência:

Goleiros: Robert Sanchez, Filip Jorgensen e Lucas Bergstrom

Defensores: Axel Disasi, Marc Cucurella, Tosin Benoit Badiashile, Reece James, Malo Gusto e Renato Veiga

Meio-campistas: Enzo Fernández, Noni Madueke, Carney Chukwuemeka, Kiernan Dewsbury-Hall, Moises Caicedo e Cesare Casadei