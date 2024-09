Santiago Longo faz 1º treino como jogador do São Paulo em reapresentação do elenco

Santiago Longo realizou o primeiro treinamento como jogador do São Paulo nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O volante argentino teve o primeiro contato com os novos companheiros e o técnico Luis Zubeldía na reapresentação do elenco após a folga tripla concedida passada a derrota por 2 a 0 contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

Embora reúna condições físicas para atuar, Santiago Longo não poderá estrear pelo São Paulo na próxima quinta-feira, contra o Atlético-MG, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Isso porque o regulamento só permite que os clubes inscrevam novos atletas para disputar o torneio antes do início de uma das fases. Como a partida de ida contra o Galo já aconteceu, ele terá de torcer por uma classificação do Tricolor à semifinal para ficar à disposição.

A tendência é que Santiago Longo possa fazer sua estreia no dia 15, contra o Cruzeiro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Isso, é claro, se o técnico Luis Zubeldía julgar necessária sua entrada na partida.