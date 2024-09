Reforços do São Paulo não poderão jogar 'decisão' contra o Atlético-MG; entenda

O São Paulo contratou dois jogadores nos últimos dias da janela de transferências do meio do ano, Jamal Lewis e Santiago Longo, porém, ambos não estarão à disposição do técnico Luis Zubeldía para enfrentar o Atlético-MG, dia 12, em Belo Horizonte, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O regulamento do torneio, formulado pela CBF, prevê que os clubes só poderão inscrever novos atletas antes do início de uma das fases. Como a partida de ida das quartas de final já foi disputada, Jamal Lewis e Santiago Longo só poderão jogar a Copa do Brasil caso o São Paulo avance para a semifinal.

Antes do duelo com o Atlético-MG o São Paulo tem um intervalo de 11 dias para descansar seus jogadores e trabalhar para reverter a vantagem de 1 a 0 do adversário, conquistada em pleno Morumbis. O problema é que o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com alguns nomes nesta intertemporada.