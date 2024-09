Presidente da FPF nega redução do calendário do Paulistão em 2025

O presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos, negou nesta quinta-feira a possibilidade de redução do calendário do Campeonato Paulista de 2025. O mandatário afirmou que a mudança não chegou a ser discutida.

"Não foi discutida (mudança no formato) e não há nenhuma possibilidade de redução do calendário do Estadual", disse Reinaldo, em evento de anúncio da Petrobras como nova patrocinadora das competições do futebol feminino paulista, na sede da FPF.

Portanto, o formato da competição permanecerá o mesmo dos últimos anos. Cada equipe terá 12 jogos na primeira fase, e os dois melhores colocados dos quatro grupos garantirão vaga no mata-mata. Os times que se classificarem à final irão disputar, ao todo, 16 partidas.