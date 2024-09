Pedro passa por avaliação do DM do Flamengo e espera definição de data para cirurgia no joelho

O atacante Pedro já está de volta ao Rio de Janeiro. Após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo (LCA) em um treino da Seleção Brasileira na última quarta-feira, em Curitiba, o Flamengo informou que o jogador retornou ao estado carioca e foi avaliado pelo departamento médico do clube.

De acordo com comunicado oficial do Rubro-Negro, o centroavante já passou por uma nova verificação junto aos médicos responsáveis pelo time e, agora, aguarda a definição da data para a cirurgia de reconstrução do LCA.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Pedro já se encontra no Rio de Janeiro. O atacante foi avaliado pelo Departamento Médico Rubro-Negro e aguarda a definição da data para a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo", escreveu o time em nota oficial.