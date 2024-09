Pedri destaca melhora física do Barcelona após chegada de Flick: "Trabalhamos muito mais do que antes"

Na última temporada, Pedri sofreu com lesões e ficou de fora de diversos jogos. Ao todo, ele realizou 38 partidas, sendo 34 pelo Barcelona e quatro pela Espanha. Em 2024/25, o meio-campista já entrou em campo em quatro oportunidades e marcou um gol.

O início de trabalho de Hansi Flick vem sendo animador e o Barça ganhou os quatro confrontos que teve, todos pelo Campeonato Espanhol. Além dos placares positivos, o desempenho também impressiona e a forma de atacar e pressionar da equipe vem sendo um dos destaques na competição.

Por conta da pausa para a Data FIFA, o Barcelona só volta a campo no próximo dia 15, às 11h15 (de Brasília), diante do Girona, no Estádio Montilivi, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.