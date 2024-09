Paysandu é derrotado pelo Amazonas em casa e perde chance de se afastar do Z4 da Série B

O jogo

A primeira chance clara de gol da partida veio com o Paysandu, que começou pressionando o Amazonas. Juninho apareceu pelo lado direito da grande área, viu o espaço e finalizou forte para o gol, mas Marcão fez grande defesa e espalmou para escanteio.

Um minuto depois, o Paysandu chegou com perigo novamente, justamente em cobrança de escanteio. Em bola alçada para dentro da área, Marcão saiu mal do gol e a viu a bola passar por ele, mas a zaga do Amazonas conseguiu cabecear pela linha de fundo novamente.

No lance seguinte, o Papão conseguiu abrir o placar após a pressão inicial. Robson cobrou escanteio e Yony González cabeceou para o fundo das redes. Contudo, a arbitragem pegou uma falta de ataque do jogador no lance e anulou o gol dos donos da casa.

Contudo, quem conseguiu mesmo inaugurar o marcador foi o Amazonas. Diego Torres avançou pelo lado esquerdo e cruzou para dentro da área, na segunda trave. Matheus Serafim, sozinho, foi no alto e acertou uma bonita cabeçada no ângulo do gol do Paysandu.

Com 22 minutos, o Paysandu voltou ao ataque e mostrou pouco ter se abatido com o gol sofrido. Robinho recebeu passe perto da área adversária, conseguiu fazer o giro e chutou para o gol, parando em grande defesa do goleiro Marcão.