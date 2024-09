Morre empresário responsável por trazer GPs internacionais de atletismo para o Brasil

"Foi um dia triste para o atletismo brasileiro que perdeu o criador do Ultracred e levou o primeiro grupo de brasileiros para os Estados Unidos, com Agberto Guimarães, o treinador Luiz Alberto de Oliveira, Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, Sanderlei Parrela e outros tantos, além dos grandes eventos que trouxe para o Brasil", declarou Wlamir, recordando-se dos primeiros Grande Prêmios Sears-Ford organizados em São Paulo nos anos 80.

Victor Malzoni Jr. colocou o Brasil na rota dos grandes GPs de atletismo do Mundo. "Antes, ele patrocinou o Troféu Brasil, é um Emérito do atletismo brasileiro, estamos em luto, uma pessoa que deve ser lembrada sempre", afirmou o Presidente do Conselho de Administração da CBAt.

"Dia muito triste. Vitinho mudou a forma de organizar os eventos de atletismo no Brasil. Investiu na qualidade técnica, profissionalizou a estrutura técnica e deu visibilidade ao atletismo. Trouxe ao Brasil alguns dos melhores atletas do atletismo mundial e isso despertou o interesse de patrocinadores e televisão", declarou o campeão pan-americano Agberto Guimarães, precursor na história do Ultracred Club.

Agberto ainda completou: "No Ultracred Club, investiu nos melhores atletas, não poupou recursos para nos propiciar as melhores condições possíveis de treinamento o que possibilitou que focássemos nos treinamentos e nas competições. Depois que ele deixou o atletismo, os eventos nunca mais foram os mesmos!".

Zequinha Barbosa, campeão mundial, também lamentou o falecimento do empresário. "Hoje é um dia muito triste, perdemos o maior incentivador que o atletismo teve, um visionário. O Victor amava o atletismo e sou grato porque ele mudou minha vida. Com Agberto Guimarães, o Joaquim Cruz e o Luiz Alberto de Oliveira fiz parte do primeiro grupo que ele patrocinou.