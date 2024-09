Miguelito marca, Bolívia goleia Venezuela e encosta no Brasil nas Eliminatórias

Nesta quinta-feira, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia goleou a Venezuela por 4 a 0, no Estádio Municipal El Alto, em La Paz. Miguelito, do Santos, cravou um dos gols bolivianos. Ramiro, Carmelo Algarañaz (pênalti) e Enzo Monteiro completaram o triunfo.

Agora, com seis pontos, a Bolívia subiu para a sétima colocação das Eliminatórias, zona da repescagem, e encostou no Brasil, que tem sete unidades e figura no sexto lugar.

A Venezuela, por sua vez, encerrou uma série de cinco jogos de invencibilidade na competição e estacionou na quarta posição, com nove pontos. Os venezuelanos podem ser ultrapassados pela Seleção, que, em caso de vitória diante do Equador, chegará aos dez.