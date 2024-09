FPF anuncia Petrobras como nova patrocinadora das competições do futebol feminino paulista

"A Petrobras é a maior companhia do Brasil, tem uma trajetória de sucesso e orgulho a todos os brasileiros, e sempre participou do apoio e fomento aos esportes. É um momento histórico para a FPF e para o futebol feminino contar com a parceria da Petrobras", disse Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

Ana Lorena Marche, diretora de futebol feminino da FPF, comemorou o patrocínio, um dos maiores da história esporte no Brasil.

"É um momento histórico, porque é um patrocínio que não pensa apenas no alto rendimento, ele pensa no todo. Ele está completamente alinhado com os propósitos e valores da federação", comentou.