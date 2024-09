Ex-Chelsea e Manchester United é anunciado como novo reforço por time da Austrália

Mata sofreu com as lesões no Vissel Kobe, seu último clube, e só atuou por 11 minutos. O espanhol chegou ao time japonês em setembro do ano passado e deixou a equipe em janeiro deste ano.

Apesar de quase não ter jogado nos últimos doze meses, o meia conta com um grande currículo. Formado nas categorias de base do Real Madrid, ele tem passagens por Valencia, Chelsea, Manchester United e Galatasaray, além do Vissel Kobe.

Nos times ingleses, o meio-campista ganhou duas Ligas Europa e duas Copas da Inglaterra, sendo uma por cada clube. Pelo Chelsea, ele ainda venceu a Liga dos Campeões. Enquanto no United, levantou a taça da Copa da Liga da Inglaterra e a Supercopa Inglesa.

Além disso, Mata possui uma grande carreira pela seleção espanhola. Por seu país, ele conquistou a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012.