Estádio de CT do Fluminense é rebatizado com nome de Marcelo, e lateral se emociona: "Baita homenagem"

O Fluminense realizou uma bonita homenagem para o lateral esquerdo Marcelo. O estádio do CT do Tricolor carioca foi rebatizado e levou o nome do defensor, que iniciou sua carreira nas categorias de base do clube. Agora, o palco passa a se chamar Estádio Marcelo Vieira.

A cerimônia de homenagem foi realizada na tarde desta quinta-feira e contou com a presença do próprio Marcelo, além de familiares e amigos do jogador. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e o presidente da Federção de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, também estiveram presentes no evento.

As equipes de base de diversas categorias e também do futebol feminino do Tricolor carioca também puderam acompanhar a homenagem ao lateral esquerdo no centro de treinamentos. Alguns companheiros do atleta no atual time do Fluminense, como Kauã Elias e João Neto, também prestigiaram a cerimônia.