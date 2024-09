Em meio a falhas e rumores de saída, Casemiro deve permanecer no Manchester United

No clássico contra os rivais do Liverpool, Casemiro cometeu duas falhas graves no primeiro tempo, que levaram aos dois primeiros gols de Luis Díaz. O brasileiro foi então tirado de campo pelo técnico Erik Ten Hag no intervalo, para a entrada do jovem Toby Collyer, que fez sua estreia na Premier League. Casemiro ainda foi visto saindo do Estádio Old Trafford no intervalo do jogo, vencido pelos visitantes por 3 a 0 posteriormente.

"Ele estará de volta, é um vencedor... Eu confio nele", afirmou o treinador Erik Ten Hag, após ser perguntado sobre a atuação do jogador.

Fabrizio confirma que é esperada a permanência do volante brasileiro pelo menos até a janela de janeiro. Até lá, ele terá a concorrência do uruguaio Manuel Ugarte, contratado pela equipe nos dias finais de janela para ser opção na posição de primeiro volante.