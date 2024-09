Éder Militão é cortado da Seleção Brasileira após lesão muscular na coxa

Nesta quinta-feira, por conta de lesão muscular na coxa direita, o zagueiro Éder Militão foi cortado da Seleção Brasileira. A CBF ainda não divulgou quem será o atleta substituto para as partidas diante de Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Assim como Militão, o lateral Yan Couto e os atacantes Savinho e Pedro também se lesionaram e foram desconvocados. No lugar dos outros três atletas, entraram William, do Cruzeiro, Lucas Moura, do São Paulo, e João Pedro, do Brighton.