Dorival Júnior lamenta lesão e corte de Pedro na Seleção, mas mostra confiança em João Pedro

O atacante Pedro, do Flamengo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treinamento da Seleção Brasileira e precisou ser cortado da convocação para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas contra Equador e Paraguai. O treinador Dorival Júnior se mostrou chateado com o ocorrido.

"Lamento profundamente tudo o que aconteceu no dia de ontem. Analisamos várias vezes as imagens, no primeiro lance do treino o Pedro teve uma lesão sozinho, ele estava absoluto na jogada e o pé acabou travando, fez um "chicote". Eu estava atrás e percebi pelo grito do atleta. É o lado humano que a gente vê, o esforço que o Pedro fez para estar com a gente, tudo feito de maneira trabalhada com o departamento médico do Flamengo com a Seleção Brasileira", começou dizendo ao SporTV.

"É uma cena que se repete, tempos atrás o Pedro estava convocado e teve uma lesão que acabou impedindo a convocação. Lamentar e ao mesmo tempo dizer que a Seleção estará de portas abertas ao Pedro, um cara por quem tenho carinho especial. Não faltarão oportunidades pela pessoa que é", acrescentou.